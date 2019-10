MOSTAGANEM : Plus de 21.000 quintaux de pois chiches en 2018

Le bilan de l’année agricole passée a montré que la wilaya de Mostaganem a enregistré une bonne production particulièrement en ce qui concerne la production de pois chiches. C’est ce qui a été révélé récemment par M.Abdelkader Ghanem, chef de service des statistiques et des enquêtes Economiques, au niveau de la DSA de Mostaganem. A ce titre, il a indiqué que, pour ce qui est des légumes secs (Lentilles et pois chiches), la production totale obtenue a été de 37.949 quintaux sur une surface de 3.057 hectares .Dans ce groupe de cultures, la part des pois chiches a été une production de 21.027 quintaux de pois chiches sur les quelque 1652 hectares qui lui ont étés réservées. En tout état de cause, M.A.Ghanem a déclaré que cette production de pois chiches est encourageante malgré les difficultés qu’ont connus les producteurs qui ont préféré livrer leur récolte à la Coopérative CCLS qui ,à l’instar des autres CCLS, ferme ses portes dès le 31 juillet de chaque année. Néanmoins, sachant que la récolte de ces légumineuses vient un peu en retard, par rapport à celle des Céréales, l’intervention de la DSA a été déclenchée pour la normalisation de l’opération « livraison-réception » de la production de pois chiches, faisant rentrer les choses dans l’ordre. A noter que le pois chiche (Cicer arietinum L.) est l’une des légumineuses les plus importantes produites dans la région du bassin Méditerranéen. Le pois chiche est également une « protéine végétale appréciable » d’excellente valeur nutritive qui est à la base de la « Quarantika, de la Doubara de Biskra et Hommos à l’huile de l’Est Constantinois ». L’Algérie, quant à elle, produit chaque année environ 22000 tonnes de pois chiche sur une superficie d’environ 33295 ha (FAO, 2016). Mais à ce niveau, la productivité et la production demeurent encore trop faibles.