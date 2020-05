MOSTAGANEM : Plus de 1300 pêcheurs ont bénéficié de l’allocation de 10000 DA

Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Mostaganem, M.Touffik Rahmani, a indiqué que plus de 1300 pêcheurs et professionnel de la pêche, impactés socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus « Covid-19 »ont bénéficié de l’allocation de solidarité de 10000DA . Ajoutant en ce sens que cette somme a été versée dans leurs comptes « CCP » car l’opération est toujours en cours pour toucher quelques 1700 pêcheurs. L’opération a été bien encadrée au niveau des bureaux de poste où servir les citoyens était à tour de rôle afin d’éviter le rassemblement des personnes dans les bureaux. Il y’a lieu de signaler que la wilaya de Mostaganem a entamé depuis le début du mois de Ramadan l’opération de distribution de cette allocation de solidarité estimée à 28 milliards de centime aux profit de 50310 personnes nécessiteuses ,impactées socialement et économiquement par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus ‘’Covid-19’’.