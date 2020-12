MOSTAGANEM : Plus d’un milliard de cts pour la réparation des bus scolaires

Ces derniers traversent des chemins dangereux pleins de sable et de pente, qui se dégradent en hiver, quand il pleut des averses, facilitant la stagnation des eaux et les crues. A cause de ce problème plusieurs élèves ont abandonné les bancs de l’école, notamment en raison de l’absence du transport scolaire. Selon l’enquête menée par la wilaya, plusieurs bus relevant de plusieurs communes de la wilaya sont en panne et nécessitent des réparations. Devant cet état de fait, le wali de Mostaganem M. Aïssa Boulahya a décidé d'octroyer aux communes des subventions financières d'un montant de 10,3 millions de dinars pour l'entretien et la réparation de ces bus scolaires, pour mieux assurer le transport des élèves vers les établissements scolaires. Les subventions ont été réparties comme suit : La commune de Ain Tedles a bénéficié d’un montant de : 1,3 million de DA ; la commune de Achaàcha : 1 million de DA ; la commune de Fornaka 1,5 million de DA ; la commune de Sidi Ali: 1 million de DA, ; la commune de Ouled Maàlah: 1,5 million de DA ; la commune de Kheir Eddine: 1 million de DA, la commune de Sour : 1 million de DA, la commune de Tazgait : 1 million de DA et celle de Ouled Boughalem :1 million DA.