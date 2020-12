MOSTAGANEM : Pluies, inondations et désagréments

C’est ainsi que les fortes pluies, enregistrées durant les dernières 24 heures à Mostaganem, autour de 30 mm, ont été à l’origine de nombreux goulots d’étranglement de la circulation en divers endroits du réseau routier de la wilaya. C’est le cas par exemple de la RN11 sur l’axe Mostaganem -Oran, côté Oeust de la ville, où des glissements de terrain on eu lieu à la périphérie, à la limite de l’agglomération. Les services technique et sécuritaire ont du intervenir pour dégager les obstacles et faciliter la circulation aux usagers qui étaient bloqués. Les cas rapportés concernent également les perturbations de la circulation au niveau de la localité de Mazagran qui, rappelons- le, à chaque intempérie connait des problèmes de fractures et d’éboulements affectant les voies d’accès vers la nationale 11 dans le sens du Sud-ouest. Hormis ces cas, des usagers de la route ont signalé aussi le cas de chutes de gros blocs de pierres au niveau de la partie est de Mostaganem, toujours sur la nationale 11, au niveau des circonvolutions routières dans la région dite « Sokhra » que les automobilistes du coin connaissent bien pour être dangereuse en certaines périodes de l’année. Les fortes pluies en question ont été accompagnées par moment de rafales de vent modérés, d’averses et de chûtes de grêle de taille relativement importante. Selon la météo, le temps restera pluvieux depuis aujourd’hui, jusqu’à jeudi prochain par de vents et des risques d’averses alors que les vents d’Ouest domineront avec une vitesse variable selon le temps et les régions, seront compris entre 19 et 45 Km/heure. Quant à l’humidité relative de l’air, il est indiqué qu’elle sera de 78% en moyenne alors que la visibilité, quant à elle, est estimée à 3,22 km en moyenne et ce, pour toute la semaine en cours. Nous avons parlé côté cours mais côté jardin, globalement, les fellahs jubilent car les chutes de pluie tombées sauvent la mise et augurent une bonne année agricole sauf que la grêle et les rafales violentes de vent d’Ouest, ne son pas les bienvenues en raison de leur caractère destructeur. Sur un autre registre, les services des ressources en eau croisent les doigts pour que la pluie continue de tomber avec clémence pour aboutir à un taux de remplissage des barrages d’Oued Chlef, Oued Kramis et de Kerrada, qui sont les plus importants pourvoyeurs d’eau potable pour toute la wilaya. Cela étant, il ne faut pas oublier qu’une bonne pluviométrie signe un bon départ de la campagne agricole 2020-2021 mais alimente également la nappe phréatique du plateau de Mostaganem qui comprend des forages de grand débit et des milliers de puits d’irrigation.