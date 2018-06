MOSTAGANEM : Plan de sécurité spécial pour la saison estivale

Ce plan est reconduit, a-t-on appris du chef de Sûreté de wilaya, vu son efficacité de la même façon et cela en prévision de la saison estivale étant donné que la wilaya de Mostaganem est devenue un pôle touristique de premier plan car elle bénéficiera d’une très grande attractivité de la part du tourisme national comme international (nos émigrés). Il est à souligner également que la wilaya de Mostaganem a bénéficié récemment de plusieurs nouvelles structures hôtelières de classe internationale qui va donner un élan économique très conséquent. Malgré les travaux du tramway, tout est mis en œuvre pour réguler la fluidité de la circulation au niveau du centre-ville, de la façade maritime et de Mostaland, donc le maintien de 2600 agents tous corps confondus est devenu nécessaire, a-t-on ajouté. Le chef de sureté a beaucoup insisté sur le fait que la police nationale est du peuple et œuvre à sa sécurité et que la coopération des citoyens est plus qu’impérative car, dit-il ‘’notre corps est un instrument au service du peuple. Au vu du numéro vert 10.48 et au vu de la présence policière très accrue, la réactivité est devenue instantanée, a-t-on affirmé, sans compter que la prévention a un rôle majeur pour se prémunir contre toute tentative de délit, et que la cellule de communication de la sureté de wilaya à travers son officier Monsieur Belkacem Bachir se tient à la disposition de tous les media.