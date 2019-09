MOSTAGANEM : Plan de sécurité pour la rentrée sociale

Dans le cadre de la rentrée sociale 2020/2019, la sûreté nationale de Mostaganem a mis en place un plan de sécurité, garantissant une rentrée sociale calme et paisible et ce, en sécurisant les établissements d'enseignement ainsi que leur environnement .Pour se faire, il s’agit de prévenir tout danger susceptible de perturber la rentrée des classes du 04 septembre 2019. C’est ce qui ressort du communiqué officiel de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Selon les informations de ce communiqué, ce plan de sécurité repose sur les points suivants: 1- Elargissement du plan de sécurité sur le terrain à travers le territoire de compétences de la police et le renforcement de sa présence à travers les axes de rotation ainsi que les carrefours proches des établissements d’enseignement.2- Assurer une grande fluidité, en particulier pendant les périodes d'entrée et de sortie des enseignants. Pour cela, une présence policière pour réguler la circulation, tout en assurant mobilité et sécurité aux écoliers.3- Renforcement des points de contrôle de la circulation à proximité des chemins des établissements d’enseignement ,et en particulier, ceux qui sont proches des axes à densité élevée de trafic routier.3- Intensifier les patrouilles de sécurité fixes ainsi que mobiles des forces de police judiciaire et la répression de la criminalité .L’objectif est de pouvoir contrer toute éventuelle agression présentant un danger pour la sécurité des étudiants ou pour le caractère sacré des établissements d'enseignement.4- Lutte contre les maux sociaux à proximité des établissements d’enseignement, en particulier le phénomène de la criminalité routière ainsi que le phénomène de trafic de drogues.5- Sécurisation des magasins et des établissements de vente des fournitures qui connaissent une forte affluence des citoyens. Par ailleurs, la direction de la sûreté nationale de Mostaganem rappelle aux citoyens qu’elle met à leur disposition ses numéros verts : les 15-48 ; 17 ; 114 .Ces derniers permettraient ainsi à toute personne de signaler tout éventuel incident susceptible de porter atteinte à l’ordre public.