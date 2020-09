MOSTAGANEM : Ouverture prochaine d’une école Coranique à Souaflia

L’enseignement coranique attire de plus en plus de citoyens de différentes catégories d’âges notamment, les élèves pendant les vacances d’été, et ce pour apprendre les sourates du Livre saint (le Coran). En ce sens, une nouvelle école coranique, située au douar « Hmaidia » dans la commune de Souaflia ouvrira prochainement ses portes, visant à impulser l’enseignement coranique dans la région. Fondée par l’un des élèves de l’Imam défunt « Cheikh Mohamed Kaboura » en plus par des bienfaiteurs ayant pris à bras-le-corps, la réalisation de cette infrastructure. Cette école d’une superficie globale de 300 m/2 et d’un coût de 250 millions de centimes, est composée d’une grande cour, d’une bibliothèque, et d’une salle d’ablution. Les organisateurs ont indiqué que les travaux sont complètement achevés, ils sollicitent également les bienfaiteurs pour apporter leur contribution et leur aide à l’achat et l’installation de climatiseurs en plus de tapis et couvertures. Notons que cet établissement Coranique accueillera les élèves de tous les âges notamment ceux hors système scolaire, a-t-on indiqué. Il est utile de préciser que la wilaya de Mostaganem dispose de 22 écoles coraniques abritant de 353 classes, spécialisées dans l’apprentissage et la mémorisation du Saint Coran. Notons que l’apprentissage du Coran revêt une grande importance chez les enfants durant les vacances. Ces apprenants sont encadrés par plus de 191 fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, 172 "mourchid" (guides) et bénévoles, 19 contractuels dans le cadre de pré-emploi. Dans ce cadre, l’enseignement coranique ne se limite pas seulement à apprendre le Livre Saint par cœur et sa préservation, mais comprendre également les sciences coraniques et le Fiqh (jurisprudence), la langue arabe et sa grammaire, la sunna du Prophète (QSSSL), ainsi que l’enseignement spirituel, ceci afin d’incruster chez les stagiaires toutes les valeurs morales et les préparer à devenir les éducateurs de demain.