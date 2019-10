MOSTAGANEM : Ouled Boughalem revendique son port de pêche à Bahara

Les jeunes chômeurs et petits pêcheurs ont exprimé récemment leur colère à Ouled Boughalem. Ils interpellent les autorités locales et demandent au wali de Mostaganem d’intervenir et de leur trouver des solutions de création d’emplois durables par l’injection d’investissements valorisants les potentialités de la région. Dans ce contexte, il est notoire que les habitants d’Ouled Boughalem lorgnent vers le secteur de la pêche et des ressources de la mer, considéré à être le seul susceptible de contribuer à l’éradication du chômage . En effet, de nombreux pêcheurs sont déjà en possession du fameux « fascicule » qui leur donne droit à exercer les métiers de la mer .Le projet de création d’un port de pêche est une opportunité mais il tarde à venir . D’autre part, ce projet est attendu pour mettre un peu d’ordre et réorganiser les quelque 250 petits pêcheurs, éparpillés sur les 3 sites côtiers que sont : « Marsat Sidi Cheikh, Kherbab et Bahara ». Dans cette perspective, ils espèrent que le projet de création d’un port de pêche soit redynamisé après que trop de temps ait été perdu, depuis l’année 2004 à ce jour. A ce sujet de ce projet en question, M. Toufik Rahmani, le Directeur de la Pêche de la Wilaya de Mostaganem a fait révélé que « l’Etude du Projet de port de Pêche à Ouled Boughalem relève des compétences de la direction des travaux publics et ledit projet est achevé et fin prêt. » Abordant dans le même sens, il a précisé que « nous avons demandé plusieurs fois le financement de ce projet, sans succès et nous réitérons son inscription pour le budget prévisionnel sectoriel de 2020 .Nous espérons que ce projet, à réaliser au niveau du site de ‘Bahara’, zone de pêche par excellence, recevra une suite favorable mais il faut savoir que c’est un projet d’une consistance financière lourde pour le budget de l’Etat et c’est du niveau central que viendra la décision finale… ». La réalisation d’une telle infrastructure maritime dédiée au secteur de la pêche apportera certainement une valeur ajoutée à la Commune d’Ouled-Boughalem d’une part ; d’autre part, elle permettra d’approvisionner en produits halieutiques, toute la wilaya de Mostaganem où la consommation en poissons et fruits de mer est devenue un luxe pour le commun des citoyens.