MOSTAGANEM : Organisation du championnat du cyclisme des nations arabes

Le championnat arabe des nations de cyclisme sur route sera organisé dans la wilaya de Mostaganem du 3 au 12 septembre avec la participation de 15 pays arabes dont la Palestine. En effet, cette 18ème édition du Championnat, sera disputée dans toutes ses catégories en l’occurrence minimes, cadets, juniors et seniors. A cette occasion, une conférence de presse sur ce championnat sous la direction de la DJS de la wilaya de Mostaganem s’est déroulée à l’hôtel El Mansour les Sablettes et qui fut animée par Monsieur Mabrouk Kabouaa président de la fédération Algérienne de cyclisme ainsi que le saoudien Ismail Salem El Houcine secrétaire général du cyclisme arabe. Les deux intervenants furent vraiment contents par la beauté de Mostaganem et par la variété et ses structures hôtelières sans compter que topographiquement le sport du cyclisme s’adapte très bien pour la pratique de ce sport dans notre wilaya, ce qui voudra dire qu’il y’aura deux formes de compétitions, l’une contre la montre qui démarrera du quartier de Montplaisir plus exactement à Sidi El Adjel, et l’autre sera sous forme de circuit d’une longueur de 50 kilomètres qui démarrera de l’APC de Mostaganem vers Stidia en passant par Ain Nouissy. Il est à noter une forte participation de cyclistes qui sont au nombre de 230 dont une jeune femme dénommé Meddah Yasmine une mostaganemoise issue du vélo club de Mostaganem (VCM) catégorie seniors et qui fait partie de notre équipe nationale.