MOSTAGANEM : Opération de désinfection des espaces publics de la commune de Sidi Belattar

Une large opération de nettoiement et de désinfection des espaces publics de la commune de Sidi Belattar (daïra d’Ain Tedeles) a été lancée dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19). Menée par les services de la commune en collaboration avec la société civile, cette opération est vivement saluée par les habitants du village de Sidi Belattar. Equipées de moyens matériels conséquents, des équipes de la commune ont exécuté durant toute la soirée le nettoiement, la désinfection et l’aseptisation des lieux et objets susceptibles de constituer des vecteurs de propagation de la pandémie du Coronavirus. "Nous menons cette opération de désinfection en parfaite coordination avec l’ensemble des autorités sécuritaires afin de laver à grande eau et désinfecter les espaces publics, les voiries, les trottoirs, voire des portes, façades et garages d’immeubles", a expliqué l’adjoint au maire de la commune de Sidi Belattar. "Outre la collecte des ordures qui fait partie de ses prérogatives, la commune est également mobilisée en cette période marquée par la pandémie du Coronavirus, pour la désinfection des espaces publics pour y endiguer le risque de propagation de ce virus", a-t-il souligné.