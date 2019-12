MOSTAGANEM : Neuf sans abris secourus en une semaine

Depuis la matinée du dimanche 15 décembre 2019, la Direction de l'activité sociale et de la solidarité de la wilaya de Mostaganem, accompagnée des membres des secteurs de la santé et de la population, de la sécurité nationale ainsi que médecins, éducateurs et psychologues a organisé une opération de solidarité au profit des personnes sans domicile fixe, en détresse, à-t-on appris .Sous la direction de Mme la directrice de la DASS de Mostaganem, ce sont pas moins de Neuf (9) personnes d’âges divers gisants dans certains quartiers qui ont été pris en charge et parmi elles, une jeune femme âgée de 31 ans, suite à des sorties commencées le soir et poursuivies jusqu’ à une heure très tardive de la nuit. Les personnes en question ont été soignées au niveau du service des secours d’urgence (SAMU) de Mostaganem et remises en bonne condition physique avant d’être placées, selon les cas, dans les centres d’accueil dépendant de la DASS, soit du centre psychiatrique de Tigditt pour recevoir des soins appropriés avant d’être hébergées dans des centres d’accueil.