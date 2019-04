MOSTAGANEM : Nekkaz revient encore pour un ‘’numéro’’ de spectacle

Hier, dimanche 07 Avril 2019, M.Nekkaz Rachid était encore de passage à Mostaganem pour un troisième ‘’numéro’’ de spectacle. Ce dernier a été accueilli par une foule à l’esplanade de la mairie de Mostaganem, et n’a pas hésité de déballer son parcours de candidat si maltraité et si surveillé, selon ses déclarations. A ce sujet, ce ‘’phénomène’’ a affirmé avoir été pris en auto- stop par un motocycliste pour pouvoir venir à l’esplanade du siège de la mairie et échapper à la vigilance des services de sécurité qui l’épient de coin en coin, selon ses dires également. Notons enfin, que M. Nekkaz est un homme d'affaires et homme politique algérien, qui a précédemment possédé la nationalité française, et s'est présenté à diverses élections en France, mais y a renoncé pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle algérienne de 2014, lors de laquelle il n'est finalement pas retenu. Il s'est principalement signalé en prenant la défense des femmes portant le voile intégral, interdit sur le territoire de la République française. Il est originaire de la Cité 120, un quartier populaire de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), né de parents algériens originaires de Chlef, installés en France. Il a suivi des études d’histoire et de philosophie à la Sorbonne où il a obtenu une maîtrise. Il aurait fait fortune grâce à la ‘’ bulle internet ‘’ en montant une start-up informatique en 1998, puis se serait reconverti dans l'immobilier.