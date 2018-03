MOSTAGANEM : Naissance du Club Vert et de l’Association Mosta verte

A un jour franc de la célébration de la journée mondiale de l’arbre et celle de l’eau, l’APC de Mostaganem a saisi son opportunité pour créer son évènement. En effet, elle a réussi à regrouper, dans la même salle et le même jour tout un panel d’hommes et de femmes de diverses obédiences, politiques, professionnelles notamment ceux de la société civile. Objectif : création de deux organes d’appui à la promotion du « vert », dans la Commune. M. Abdelkader Benkhodja, le Maire de Mostaganem, assisté de ses principaux collaborateurs, vices- président et Secrétaire Général n’est pas passé par quatre chemins en prenant la parole. Tout de go ,il a affirmé que « une des promesses que j’ai faite, au cours de ma campagne électorale et lors de mon installation à la tête de l’exécutif de cette Assemblée Populaire Communale de Mostaganem, est bien mon engagement écologique de rendre cette commune verte ».On l’aurait compris qu’il devra s’attacher à donner un sens honorable à l’environnement de cette prestigieuse cité tombée dans la déchéance à la suite d’une conjonction de plusieurs facteurs. Le maire reconnait tout de même qu’il y a la question de la « propreté » à résoudre et qui fait partie de l’équation qui se pose à la commune pour essayer de retrouver un semblant d’environnement acceptable. Passée cette introduction informative et pédagogique, le P/APC a déclaré que cette réunion constitue de fait une « Assemblée Générale Constitutive » d’une part de l’Association « Mosta verte » et dont la liste des membres de son conseil sont déjà connus et, d’autre part, de la création d’un « Club Vert » regroupant en son sein d’autres personnes s’intéressant de près, également aux espaces verts. Après quelques échanges d’idées sur le fond et la forme de ces nouveaux organes, M le Maire a assuré que l’APC s’engage à accorder à ces deux nouvelles structures tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ,qui seraient finalisées, dans les jours qui viennent.