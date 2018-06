MOSTAGANEM : Mise en adjudication des droits d’exploitation des plages

Dans le cadre de la saison estivale 2018,ce Jeudi, eut lieu l’adjudication des droits d’exploitation des espaces publics pour le parking et pour l’implantation de parasols et tentes à louer, au niveau des plages de la commune de Mostaganem. Cette opération a été engagée à la demande de M. le P/APC de Mostaganem par le Commissaire-priseur auprès du tribunal de Mostaganem, en l’occurrence, Maitre Idriss Bacha-Mohamed, selon les conditions de participation, en vigueur. A cet égard, ont été concernés par cette adjudication, les parkings, les espaces à parasols et tentes locatives, les kiosques, les douches et les Water-closet (Salles d’eau), se trouvant dans le territoire de la commune de Mostaganem. De nombreux jeunes ont participé à ces enchères dans une atmosphère quelque peu chauffée dès l’entrée dans la Salle de réunion, au niveau du siège de l’APC de Mostaganem. Mais, grâce à l’expertise en la matière de M. le commissaire-priseur et la forte présence des services de sécurité, présents sur les lieux, le calme a prévalut et la séance d’adjudication a commencé à 10 heures 30 minutes pour se terminer vers 13 heures.