MOSTAGANEM : Mazagran cherche un terrain pour enterrer ses morts !

Maintenant, le problème est là et les habitants commencent à manifester une certaine inquiétude ; aussi, est-il temps de trouver rapidement une solution adéquate à ce problème de terrain qui dure depuis bientôt 4 ans? Les quelques citoyens croisés à Mazagran, disent avec une certaine amertume qu’ils en appellent à l’intervention de M. le wali pour faire lever le poids de cet énorme souci qui ,d’une part angoisse les habitants et, d’autre part, embarrasse les élus de la communauté locale. En effet, pour ce qui est le cas du cimetière de la Commune de Mazagran, nous avons lancé une alerte déjà au printemps de l’année 2016 sur la nécessité de prévoir de la place pour ceux qui viendraient à rendre l’âme. Les fossoyeurs ont dû faire du grignotage, par ci-par et par là pour enterrer difficilement une personne : malheureusement, ce n’est plus possible maintenant. Depuis le temps, Mazagran a enregistré un développement dans la construction de logements et une forte croissance de sa population .Même si le taux de mortalité est à peu près constant, le nombre de décès augmente proportionnellement à la population. Résultat : le cimetière est plein et il n’y a plus de place pour enterrer d’autres morts. A l’évidence, il n’est plus possible pour les citoyens de continuer à ensevelir leurs défunts dans des conditions lamentables. Le laisser-aller est une voie qui mène à la clochardisation de ces lieux de repos éternel, et il est difficile aux visiteurs d'accéder aux sépultures de leurs proches, puisque tous les espaces sont squattés. Triste réalité quand les morts deviennent un problème pour les vivants qui croient leur offrir normalement une dernière demeure pour qu’ils puissent, enfin reposer en paix. De l'avis de nombreux citoyens, il est urgent de disposer soit d’une extension soit d’une nouvelle assiette de terrain, pour un nouveau cimetière. Dans ce but, un appel pressant est lancé aux autorités locales pour s'impliquer dans l’intérêt général de cette Commune qui est en désespoir de cause.