MOSTAGANEM : Maghreb Leasing Algérie inaugure sa 13ème Agence

A la cérémonie étaient présents également des clients de la région ainsi que M.Abdelkader Bezzaouche, Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) et notamment M. El Amine Senouci Directeur Général Adjoint et M. Mounir Klibi Directeur Général Adjoint de Tunisie Leasing et Factoring – TLF, le Directeur de la CCI de Mostaganem et des représentants des autorités locales . Cette inauguration a été choisie pour coïncider avec le lancement du « Pack Tourisme » comme l’a souligné M. Nafa Abrous, Président de MLA. Il a fait savoir que : « Maghreb Leasing Algérie lance beaucoup de produits et innove continuellement comme en témoignent, les nombreux packs disponibles, comme par exemple les packs « Santé »,« Expert », « Station d’essence ».. .M.N Abrous a indiqué qu’en ce jour ,c’est Mostaganem qui est l’heureuse élue pour le lancement du nouveau « Pack Tourisme » étant une si belle région touristique qui recèle de grandes potentialités dans ce domaine » .Il a précisé que : « ce pack en question est dédié spécialement au tourisme avec ses 04 produits qui le composent, à savoir : l’acquisition de biens immobiliers, l’acquisition d’équipements pour l’aménagement, l’acquisition de Bus et l’acquisition de véhicules. Il offre ainsi une solution complète et intégrée au client pour qu’il puisse trouver l’ensemble des financements souhaités . Pour le chapitre financement, concernant les équipements ou moyens roulants, il est possible d’aller de 3 à 5 ans et quand il s’agit de biens immobiliers, la marge peut aller de 7 à 10 ans, ce qui traduit bien l’effort consenti par Maghreb Leasing Algérie qui est sur le moyen terme, à indiqué le Président de MLA,M. N. Abrous. Celui-ci a également fait observer que, outre l’optimisation fiscale ,les clients peuvent avoir un autre avantage, à travers le Leasing, est que « les mensualités sont fixes » leur permettant d’être à l’abri des fluctuations des taux, contrairement à d’autres formules de financement car ,chez MLA ,les taux sont fixes sur 3,5 et 10 ans et c’est un avantage indéniable pour les partenaires. On peut dire déjà que la wilaya de Mostaganem, avec un établissement qui ne cesse de se déployer à travers le Maghreb, vient d’acquérir un formidable outil d’accompagnement dans le processus du développement intégré. On comprend par là, que MLA est une vaste entreprise dont le job est de faciliter le lancement et l’accompagnement progressif des entreprises qui ont l’ambition d’aller vers un développement durable. Pour cela, Maghreb Leasing emploie quelque 140 Personnels issus de l’université Algérienne, de compétences avérées, formant des équipes constamment à l’écoute des clients. Maghreb Leasing Algérie est considéré déjà par beaucoup comme étant un starter pour des entreprises qui sont surtout en phase de lancement..