MOSTAGANEM : Les taxis privés mécontents des contraintes et des tarifs

Le rétablissement des activités de transports par taxis, prévu pour hier lundi, 15 Juin 2020 a été soumis au respect du protocole de la mise en œuvre des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie avec conditions de précaution telle que la mise en place d'un verre de protection séparant le conducteur du client. Il y a également le nécessaire usage de couvertures jetables pour les sièges arrières et la fourniture d'une solution d'alcool aqueuse aux clients ; bien entendu, il va de soi que les taxieurs eux-mêmes doivent également porter un masque et se désinfecter les mains autant de fois que nécessaire a indiqué M. Mustapha Kada Belfar, directeur des transports de la wilaya de Mostaganem. Il a également fait savoir qu’une désinfection périodique du véhicule doit se faire après chaque voyage notamment, avec la stérilisation des poignées de portières intérieures et extérieures ainsi que les monte-glaces et divers boutons est également une condition préalable à chaque prise en charge de course d’un client. S’agissant des tarifs applicables, le directeur des transports a été très clair en soulignant que ceux-ci obéissent toujours à la réglementation en vigueur relevant de la souveraineté de l’Etat et toute augmentation sauvage des tarifs sera considérée comme une grave infraction aux législations passibles de lourdes sanctions. Il a indiqué que les récentes augmentations des charges d’utilisation des véhicules dans la ligne de la Loi de finances complémentaire et celles induites par la prévention sanitaire au niveau des transports n’autorisent pas les exploitants des moyens de transports à décider de leur propre chef une quelconque augmentation des tarifs courants. Il a rappelé que le Ministère des transports suit l’évolution de cette situation et il lui appartient de prendre les décisions judicieuses en temps opportun mais pour l’instant, la priorité est le retour à la vie normale dans le respect de la réglementation relative à la protection sanitaire contre l’épidémie du coronavirus.