MOSTAGANEM : Les producteurs de pomme de terre préoccupés par le du mildiou

En effet, selon plusieurs agriculteurs, les cultures de pommes de terre, vont enregistrer d’importantes pertes causées par le mildiou. Le parasite, qui a profité des dernières pluies enregistrées dans la région depuis un mois, a rendu la tâche du traitement très difficile, pour ne pas dire impossible, avoue un agriculteur .L’ampleur de cette invasion est surtout due aux pluies printanières incessantes qui ont fait le lit du mildiou. Ce qui est sûr, c’est que cette situation aura un effet très néfaste sur le produit et sur le prix pour une wilaya qui assure un taux élevé de la production nationale Ce parasite, mondialement répandu à travers les zones de culture de la pomme de terre et s’attaquant à tous les organes de la plante (feuilles, pétioles, tiges, jeunes pousses, bouquets terminaux et tubercules), provoquant des épidémies, pourrait détruire une grande partie des cultures si les conditions climatiques lui sont favorables. Ce dernier est considéré comme un champignon nocif, principal ennemi des cultures de la pomme de terre, c’est dire l’importance du risque encouru sur les tubercules arrivant à maturité dans les différentes terres agricoles contaminées. Les agriculteurs déplorent également en cette période , caractérisée par le confinement et les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie un autre problème, car ces derniers trouvent, en effet, du mal à combler leurs besoins en matière de main d’œuvre. Cette carence n’arrête pas de s’accentuer depuis quelques années au point où la demande en la matière se fait de plus en plus criarde, notamment pendant la période d’élagage et de greffage des arbres fruitiers, lorsque la récolte doit se faire impérativement et lors de la période de maturation des jeunes pousses quand il s’agit des cultures maraîchères.