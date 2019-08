MOSTAGANEM : Les prix du poulet flambent

Les consommateurs qui ne s’attendaient pas à une telle hausse en un laps de temps, ont été surpris car il y a quelques jours à peine, le prix de poulet avait connu une baisse vertigineuse au niveau des marchés dont les prix ont varié entre 180 et 200 Dinars et même moins, faisant le bonheur des pauvres. C’est à ni rien comprendre….Le pauvre consommateur mis devant le fait accompli ne sait pas comment interpréter une telle augmentation de cet aliment de large consommation dont le prix a augmenté de 120 dinars par kilo d’un coup ces derniers jours de vacances sans crier gare …. .Le citoyen pauvre déjà privé de viande rouge à longueur d’année se voit également interdire la viande blanche avec ce pic d’inflation surprenante et inattendue. Notons, que la hausse des prix a également touché les poissons qui deviennent un véritable luxe halieutique inaccessible à la moyenne et petite bourse ces derniers temps. En ce qui concerne la viande rouge, son cout est hors de portée et inabordable. Nous avons essayé de comprendre cette flambée du poulet, en nous rapprochant d’un boucher qui nous répondit que lui-même, il n’en savait rien déclarant : ‘’ Je ne sais pas, c’est à ni rien comprendre…’’. Un autre a expliqué que cette frénésie des prix est due ‘’à la demande qui dépasse largement l’offre actuelle’’. Quant aux citoyens que nous avons approchés, l’explication est toute autre : ‘’Certes, la ménagère s’attend toujours à l’augmentation de prix qu’elle n’arrive pas à expliquer, seuls les spécialistes du secteur de la volaille, aviculteurs et autres peuvent vous informer sur cette hausse inattendue qui a déstabilisé le budget du pauvre consommateur’’. Le fait est là et le poulet est cher, chacun tente d’expliquer à sa manière ce phénomène de flambée qui intervient juste à la fin des vacances… !?