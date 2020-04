MOSTAGANEM : Les prix des dattes et du citron flambent

A quelques jour à peine du Ramadan, le consommateur n’est pas au bout de ses peines et encore moins des surprises devenues récurrentes tant les prix de certaines denrées ou produits connaissent des hausses excessives et c’est le cas du citron et des dattes qui font parler d’eux en des termes un peu amers et pour cause ! Il n’y a pas si longtemps, juste pendant le mois passé le prix de la datte de bonne qualité s’affichait au prix variant entre 60,00 et 700,00 Dinars le kilogramme. Idem, pour le citron qui, dans les mêmes temps, se vendant entre les prix de 170,00 à 200,00 Dinars le kilogramme. Ces dernières semaines, des jeuneurs du mois de « Chaâbane » habitués à suivre la « Sunna », n’ont pas eut grand problème avec la disponibilité du lait par contre, ils on eu la désagréable surprise d’être confrontés à un prix de la datte qui est monté en flèche, atteignant la barre des 850,00 Dinars le kilogramme. Il est vrai que le phénomène de ces hausses s’est déjà fait remarquer depuis plusieurs années durant la même période à quelques jours, près. Certains commerçants et consommateurs ont essayé d’expliquer, pour le cas du citron, une demande qui a été boostée par certaines informations qui ont circulé, selon lesquelles la mixture « Miel-gingembre et citron » serait une recette qui augmente les défenses immunitaires contre le coronavirus alors que d’autres n’y crois pas du tout quoiqu’elle a été bien considérée dans d’autres contrées. Pourtant, à Mostaganem, avec une production estimée entre 60-65.000 quintaux par an de citrons, les quantités on été toujours insuffisantes et les prix élevés, sans dépasser toutefois les 200-250,00 Dinars le kilogramme. Dans tous les nouveaux points de ventes mobiles ou fixes, à l’instar de la place de la « Souika » de Tigditt ou celle de l’entrée du Marché de la cité du 05 juillet, la bonne qualité de citron se vend à pas moins de 300,00-350,00 Dinars le kilogramme alors que certains pensent que ce prix franchirait probablement la barre des 400,00 Dinars par Kilogramme. Tout le monde est d’accord pour dire que la qualité se paye, mais pas tout de même dans l’excès et l’opportunisme conjoncturel est-on tenté de répondre à cette sentence arbitrale !