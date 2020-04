MOSTAGANEM : Les précisions de la DCP concernant la rumeur sur les produits sensibles

M. Sid Ahmed Ghali, sous-directeur de l’observation du commerce et de la communication économique, auprès de la direction du commerce de la wilaya de Mostaganem a précisé que plusieurs unités de production ont relevé leurs capacités productives notamment celles qui concernent la production de lait reconstitué en sachet, farine et semoule, pour répondre à la demande. Il a indiqué que les quantités de ces produits y compris les fruits et légumes couvent largement les besoins pour le mois du Ramadan et après ce qui ne laisse place à aucune inquiétude, de ce côté. Le sous-directeur de l’observation du commerce a ainsi balayé d’un revers de main toutes les allégations tendancieuses et fausses rumeurs colportés çà et là encourageant la spéculation. Pour preuve, M. Sid Ahmed Ghali, a précisé que « durant la seule période allant du 12 au 20 Avril 2020,il a été produit 10 758 quintaux de semoule, 30 762 quintaux de farine lesquelles ont été commercialisée dans et hors wilaya ».Dans le même contexte, il a ajouté que « en ce qui concerne le lait, dont le niveau de consommation est élevée, durant ce mois de Ramadan, nous rassurons les citoyens que nous avons mis en place des mécanisme de coordination avec les Services agricoles, les producteurs et gestionnaires de lait, de la wilaya, que dans quantités supplémentaires approvisionneraient les deux laiteries de Mostaganem ».