MOSTAGANEM : Les précisions de l’ADE sur la panne au niveau du MAO

Le directeur de l’Algérienne des eaux de la wilaya de Mostaganem a indiqué que la perturbation dans l’alimentation en eau potable qui a touché la partie « Ouest » de la wilaya est due suite à la panne enregistrée au niveau de la canalisation du MAO, dans les communes de Sayada et Fornaka. Cette défaillance a causé un déficit de 40 000 m3/j provenant du MAO qui s’est percuté sur l’approvisionnement quotidien en eau potable où le volume de distribution a été réduit à 15 000m3/j seulement d’eau potable par la station de dessalement d’eau de mer pour approvisionner les communes de Hassi Mameche, Mazagran, Stidia, Ain Nouissy, Fornaka et Haciane et leurs douars. Cette quantité d’eau ne peut répondre d’une manière rationnelle aux besoins de ces localités notamment la ruralité. Pour répondre à la demande en matière d’eau potable, l’ADE a opéré dans une opération de rajout d’un volume de 20 000 m3/j en plus des 15 000 m3/j pour un total de 35 000 m3/j, a‐t-il précisé. D’habitude, ces habitants perçoivent un volume d’eau de 55 000m3/j ce qui dénote un déficit de 20000 m3/j. Cette situation a crée des perturbations dans le réseau d’eau potable qui a incité l’Algérienne des eaux à recourir à la distribution de l’eau potable 1 jours sur 2.La canalisation du MAO a été rétablie après avoir mobilisé jours et nuits les services concernés pour remettre en état, le réseau d’eau potable, lequel a été mis en service vendredi dernier à 23 h 00 de nuit.