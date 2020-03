MOSTAGANEM : Les paramédicaux, sans emploi, interpellent le wali

Le feuilleton de jeunes paramédicaux issus des dernières formations, dans des établissements privés agréés semble s'inscrire dans la durée. Faisant suite au Sit-in observé le Lundi 10 Février 2020, il s'est répété hier Lundi, 2 Mars 2020, comme à l'accoutumée, devant le siège de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem. Entre jeunes hommes et jeunes filles, ils étaient une bonne trentaine à revendiquer tout simplement un poste d'emploi dans une des structures de la santé dont ils savent qu'au moins trois (03) hôpitaux, réceptionnés en état de fonctionner (Achaâcha , Mesra et Bouguirat),ont cruellement besoin de personnel. Tous ces prétendant à un emploi dans le secteur de la santé disent "revenir encore chaque lundi, qui est une journée réservée à la réception du public, jusqu'à satisfaction de leur revendication légitime" et, ils ajoutent qu'ils sont "étonnés de ne pas pouvoir comprendre pourquoi les promesses faites par l'ex-DSP n'ont pas été tenues ajoutant, qu'ils ne font pas l'objet de considération actuellement des responsables du secteur qui sont évasifs sur cette question de recrutement", ils argent tous qu'ils ont subi "une formation payante de 18 mois qui leur à coûter la somme de 30 millions de centimes et que le manque de postes budgétaires ou de non reconnaissance de leurs diplômes, sont sans fondement logiquement acceptable". Ces jeunes gens font le pied de grue devant une institution sensible depuis l'année passée et depuis, des événements ont chamboulé quelque peu l'administration néanmoins elle fonctionne toujours pour porter ce problème à qui de droit en vue de sa résolution. Mais peut être, ce n'est qu'une question de lourde responsabilité à engager et dans ce cas, c'est à M. le wali que revient le pouvoir de trouver une solution qui satisfasse la demande et l'offre d'emploi ou, tout au moins prêter une oreille attentive à ces diplômés las d'une situation de chômage qui leur semble s'éterniser.