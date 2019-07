MOSTAGANEM : Les mendiants se renforcent durant la saison estivale

Ils investissent quotidiennement les rues de la ville, et s’accaparent l’entrée des mosquées, aux alentours des feux optiques apostrophant les conducteurs des véhicules, les terrasses de cafés, et restaurants, et même les plages pour solliciter l’aumône, en exhibant sans vergogne une ordonnance médicale, où un enfant en bas âge pour attiser la compassion des citoyens . Viennent ensuite les enfants dont le nombre est assez effrayant qui parcourent à longueur de journée et pendant la nuit, les rues et les commerces pour les mêmes motifs. Le phénomène de la mendicité dans la ville de Mostaganem, est en train de prendre des proportions inquiétantes, où le moindre commun des mortels peut facilement constater sa recrudescence, notamment durant la saison estivale où les femmes et les enfants renforcent les différentes franges vulnérables handicapés visuels et locomoteurs qui évoluent dans la mendicité en nombre important dans la ville. Le phénomène est beaucoup plus inquiétant chez les enfants qui subissent des violences de leurs parents et autres personnes qu’ils leur imposent de récolter des sommes d’argent par jour ou par semaine. La principale faute ici incombe aux parents qui confient leurs enfants à ces énergumènes, avec tout ce que cela entraine comme difficultés pour joindre les deux bouts. Si ces enfants connaissent toutes les souffrances, cela relève de la responsabilité parentale. Les enfants nous l’avons constaté, mendient en bravant tous les dangers. Mais, force est de reconnaitre, que ces enfants sont surtout livrés à la rue avec tous les risques possibles. Nous avons, en réalité constaté que ce sont les enfants qui s’activent à subvenir aux besoins de leurs parents. Il ya à ce niveau une démission des parents dans la prise en charge de leurs enfants. Ici, c’est la question du rôle prépondérant des parents qui est complètement négligé. Les gens se cachent derrière la misère pour faire de la mendicité un métier, voire une exigence.