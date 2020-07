MOSTAGANEM : Les marchands de cacahuètes interpellent le wali

Ils sont quatre marchands de cacahuètes installés dans des tables depuis plus d’une décennie, en plein centre-ville de Mostaganem, au niveau de l’avenue Benayed Bendehiba, à exercer ce petit métier de la précarité qui leur pèse. Selon eux, ils sont tantôt chassés, tantôt repoussés et tantôt bannis et c’est une situation dérangeante pour tout le monde qui doit finir par aboutir vers un état de stabilité souhaitable. C’est en ce sens que Messieurs Bouhadjar Abdelkader, Bouzouina Abdelkader, Bouhadjar Noureddine et Bouzouina Abdellah sollicitent les autorités locales de bien vouloir se pencher sur leur cas de pères de familles de les conforter dans ce petit commerce de rue. Dans leur lettre transmise à M. le wali par le biais de notre Quotidien "Réflexion’’, ils demandent des kiosques. Ils affirment avoir demandé l'autorisation de pouvoir exploiter leur activité dans un kiosque et ce depuis les années 1990 et ajoutent qu’ils ont même vu différents P/APC de Mostaganem à ce sujet. Malheureusement, ces derniers attributaires ‘’d’arrêté communal’’, n'ont eu aucune suite, alors, qu'ils traversent une situation difficile sur cette avenue, qu’ils fréquentent pour le petit commerce de rue, depuis plusieurs années .Par le biais de ce journal, ils adressent un recours au premier magistrat de la wilaya qu'ils sollicitent intervenir en leur faveur pour bénéficier d'un petit kiosque chacun qui les mettra à l'abri contre les intempéries de l'hiver, la chaleur de l’été et la poussière de la rue. Ils attendent de M. le wali une attention favorable qui permettrait de résoudre leur cas qui perdure, disent-ils tout en le remerciant par avance des égards qu'il pourrait leur accorder en tant que citoyens à ressource précaire.