MOSTAGANEM : Les maires de Sirat et Khadra suspendus

Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdenour Rabhi, a suspendu de leurs fonctions les maires de Sirat et Khadra, en raison des poursuites judiciaires dont ils font l’objet, a-t-on appris, hier, des services de la wilaya. Le directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya, Ahmed Dayedj Mohamed, a déclaré que "la décision de suspension de ces deux élus a été appliquée lundi, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n ° 11-10 relative à la commune". Par la suite, deux nouveaux présidents par intérim des municipalités de Sirat (20 km au sud de Mostaganem) et Khadra (70 km à l'est de Mostaganem) seront installés respectivement, par les chefs de daïra de Bouguirat et Achaacha, ajoute le DRAG. Pour rappel, au cours de l'année écoulée, 8 P/APC de la wilaya de Mostaganem ont été remplacés sur les 32 communes que compte la wilaya en raison de la démission ou des suspensions décidées par le wali et ce, suite aux affaires judiciaires qui ont épinglé les élus locaux incriminés, selon la même source.