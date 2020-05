MOSTAGANEM : Les jeûneurs se ruent sur les sachets de cherbet, vendus sur les trottoirs

Chaque mois de ramadan, les jeûneurs se ruent sur les sachets de cherbet, vendus à même sur les trottoirs de plusieurs quartiers de la wilaya à l'image de « Mont-plaisir et Raisinville....etc » , ce jus est présenté dans des sachets et des bouteilles en plastique d’eau minérale transparent sans connaitre la source, ni l’origine ni encore moins la méthode de préparation, sans compter l’emballage dans lequel ce produit est présenté aux consommateurs. Ceci étant, on raconte que ce cherbet vendu dans les rues, est préparé dans les baignoires des maisons ou dans des boutiques et garages clandestins, sans aucune mesure d’hygiène. Pour arriver ensuite chez le consommateur. La boisson est transportée sans aucun respect de la chaîne du froid, enfin, elle est exposée aux rayons du soleil tout au long de la journée, exposant son consommateur à un risque sanitaire évident. L’un des experts en nutrition a indiqué que la composition est un mélange dangereux d’eau souvent non contrôlée lequel contient de l’acide citrique pour ne pas évoquer l'utilisation de colorants alimentaires et les arômes artificiels, qui sont des produits chimiques et constituent une menace pour la santé des consommateurs en l'absence d'étiquetage qui mentionne le nom du produit, le type de sachets, ni encore moins le non du fabricant et même la date d'expiration. Le même intervenant rappelle : « votre santé est un bijou à garder soigneusement, évitons de s’adonner à des pratiques pour le moins irresponsables en achetant du concentré de produits chimiques qui augmentent le risque des maladies . Alors qu’on peut trouver sur le marché ce même cherbet fabriqué par des entreprises connues dans des conditions d’hygiène contrôlées par les services compétents.