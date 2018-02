MOSTAGANEM : Les habitants de ‘’Safsaf’’ dénoncent les prix du transport

La nouvelle tarification des prix du transport dans les communes de la wilaya de Mostaganem, d’une manière anarchique, a créé une polémique, poussant les habitants de la commune de’’ Safsaf’’ à protester contre cette flambée des prix du transport de bus, sur la ligne reliant la commune de’’ Safsaf’’ au centre ville de Mostaganem, et qui selon eux, est constatée illégale. Selon les témoignages des citoyens de cette commune, en peu de temps, les transporteurs de bus ont imposé les nouveau prix, qui se sont fixés à 60 dinars, alors qu’ils ne dépassaient pas les 45 dinars avant, sans compter les autres tarifs du transport menant vers les communes de ‘’ Kharouba, Salamandre et Mazagran’’ qui varient entre 25 et 30 dinars, d’un taxi à un autre. Arrivant à une somme de 230 dinars par jour, pour se déplacer au centre ville, sur une distance de 30 mètres, cette situation a créé un mécontentement au niveau des habitants de Safsaf, surtout pour cette catégorie de la société, qui a un revenu faible, et sans prendre en considération la cherté de vie. Les citoyens de la commune de Safsaf, ont adressé un appel aux autorités locales et celles de wilaya, pour lutter contre cette anarchie dans les prix du transport, et de déjouer cette nouvelle tarification illégale dans les prix de bus qui a augmenté de 45 à 60 dinars, ainsi qu’a obligé les transporteurs de bus sur la ligne’’ Safsaf- Mostaganem’’ à respecter la tarification légale estimée à 45 dinars, au lieu de 60 dinars.