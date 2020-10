MOSTAGANEM : Les gardes-côtes interceptent 56 harraga

Deux tentatives d’émigration clandestine ont été déjouées, hier mardi, sur le littoral-est de la wilaya de Mostaganem où un total de 56 personnes a été appréhendé, a-t-on appris auprès du groupement territorial des gardes-côtes. La première opération a mis en échec l’émigration de 16 harraga qui ont tenté la traversée à bord d’une barque qui, malheureusement pour eux, est tombée en panne. Les 16 candidats à l’émigration clandestine ont été arrêtés sur le lieu prévu pour leur départ. La deuxième opération, selon la même source, a permis l’interception de 40 harraga qui se dirigeaient vers les côtes espagnoles. Ces derniers ont été localisés par les gardes-côtes grâce aux radars dont ils disposent. Il est à signaler que ces dernières semaines, l’étau semble se resserrer sur les passeurs, grâce à la vigilance et à la mobilisation des gardes-côtes algériens. Ces derniers sont, en fait, la police générale en mer : les gardes-côtes exercent en mer la police de l'ordre public et la police des frontières maritimes. Les personnels des gardes-côtes veillent au respect des dispositions législatives en vigueur relatives à la sécurité, la salubrité, le bon ordre et la tranquillité publics en mer. Ils assurent le respect de la réglementation relative à la sortie ou à l'entrée des personnes sur le territoire national par voie maritime.