MOSTAGANEM : Les distributeurs de lait ne décolèrent pas

Ce mercredi passé, certains des distributeurs de lait en sachet réglementé n’en démordent pas dans leur action revendicative et ils l’ont fait savoir une autre fois à Mostaganem en protestant contre la décision interdisant la vente concomitante et le prix plafond de vente du lait reconstitué et subventionné, a-t-on appris. Il a été rapporté que, selon certains de ces distributeurs de ce type de lait, ont argué que leur marge de profit unitaire n’est que de 0,80 Dinar par sachet de lait livré, laissant entendre que celle-ci est loin de couvrir toutes leurs charges, et dans ce cas, ce sont les soixante (60) distributeurs qui font de la distribution au détaillant sans aucun intérêt avec les risques que cela impliquerait. Pour beaucoup de ces distributeurs, la livraison de 3000 unités de lait ne rapporterait pas plus 2700,00 Dinars, considérés comme un revenu assez faible au point de ne pouvoir couvrir les charges d’exploitation qui sont estimées entre 6000 et 7000 Dinars, ont-ils indiqué. Pour faire valoir leur raisonnement par rapport à d’autres distributeurs qui achètent le sachet de lait à 24,10 Dinars pour le revendre aux détaillants à 24,20 Dinars, ils estiment que ce n’est pas une référence objective à prendre en considération car, dans la réalité, ce n’est pas avec un taux de profit de 1% que le distributeur de sachets de lait réglementé ,pourra faire face à toutes les charges d’exploitation de son activité. Apparemment, le bras de fer entre le département du Commerce et celui des distributeurs de lait subventionné, demeure et avec lui le problème de fond qui est la marge bénéficiaire, jugée très insuffisante, par les livreurs agréés