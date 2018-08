MOSTAGANEM : Les cimetières, de la vénération à la honte !

Malheureusement, le cimetière tend à perdre énormément son statut et beaucoup de sa sacralisation, sa vocation semble se détourner d'année en année, sans que nul ne crie halte à ce massacre moral, qui progresse sans la moindre inquiétude… Une forme indirecte de profanation a vu naissance et s'est développée négativement de fête en fête, en piétinant toutes les règles de respect, dues à ces lieux, qui ont été jalousement défendues et appliquées par tant de générations, mais que la dernière génération, celle du gel et du rap ne tient nullement à suivre, en transformant le cimetière, en un simple coin de plaisirs divers…. ! Aujourd'hui, le cimetière est livré, durant ces jours de fête, à toutes les formes de divertissement. Beaucoup de jeunes filles, parées d'or et maquillées au denier cri, se rendent en candidates au mariage, pour se faire repérer par d'autres femmes qui y viennent en qualité de « marieuses », des négociations s'entament souvent entre les parentes de ses filles et ses drôles de « courtières », et elles finissent par des arrangements. Les garçons n'y manquent pas de se rendre également à ce rendez –vous annuel d'affaires de cœur, costumés, ils ne ratent jamais l'occasion de nouer des relations, à l'abri des buissons et des regards de curieux… ! Hélas, le cimetière a drôlement changé de statut …Il est devenu un lieu où beaucoup de choses se permettent ,la musique s'offre à haut volume et à plein tube provenant de ces véhicules garés au abords du coin ou de ces portables qui la diffusent de coin en coin en assassinant le silence qui était de rigueur à travers le cimetière d'antan, faire la «cour » aux demoiselles, est devenu presque un art à pratiquer couramment en ce lieu ,autrefois sacré, et la tenue des fêtes, avec du couscous et du méchoui, avec les you you qui résonnent au loin, est venue ternir à jamais l'image de ces lieux de recueillement, qui ne se profanaient jamais au temps de nos parents … ! A présent, la honte domine en ces lieux, où le sens du respect a cédé la place à tant de vices qui se pratiquent sans que personne n'ose s'élever contre cette anarchie immorale qui s'est abattue sur la « ville des morts » qui ne dorment plus en paix…. !