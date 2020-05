MOSTAGANEM : Les bureaux de poste ouverts le vendredi

Le directeur d’Algérie Poste de Mostaganem, M Benosmane Bendhiba a fait savoir que la date de versement des pensions de retraite est prévue le 21 mai pour ceux qui perçoivent habituellement leurs pensions le 22 de chaque mois. A cet effet, plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour ce rendez-vous de virement dans le but de minimiser le contact physique entre les personnes, et d’éliminer tout risque de contamination. Dans ce contexte , Algérie poste a rassuré sa clientèle de la continuité et la disponibilité permanente de la liquidité , invitant les citoyens à éviter l’affluence massive aux bureaux de poste , à assurer une distance de sécurité dans les files d’attente , à la désinfection des mains avant et après chaque opération de transaction . Notons que cette même direction a consacré la demi journée de vendredi 21 mai de 8h30 à 14h30 en prévision des fortes demandes en matière de liquidités, en cette période d'échéances (pensions de retraite, virements), veille de la fête de l’Aid et afin de permettre d'absorber le flux drainé et répondre aux attentes de sa clientèle.