MOSTAGANEM : Les bureaux de Poste ouverts la nuit

En prévision de l’Aïd El Fitr, et vu les échéances des virements de salaires, à l’origine d’une grande affluence au niveau des établissements postaux, il sera procédé à l’ouverture en nocturne des principaux bureaux de poste à travers la wilaya de Mostaganem, durant les derniers jours de ce mois sacré de ramadan, a-t-on appris auprès de la direction d’Algérie Poste. En effet, cette décision a été prise pour permettre aux clients, fort nombreux en cette période, d’avoir accès aux services de l’entreprise publique. Dans ce contexte, Algérie Poste informe son aimable clientèle, qu'en prévision de la fête de l'aïd El Fitr et à l'effet de satisfaire nos usagers au titre des échéances de virements et de paiements de salaires, et de pensions générant une grande affluence au niveau du réseau postal, établissements postaux principaux seront ouverts, durant les dix derniers jours de ce mois sacré du ramadhan, allant d’hier Samedi jusqu’à la veille de l’aïd et cela de 21h00 à 23h30" a indiqué la même source. L’ouverture des bureaux de poste la nuit n’est pas une première pour Algerie Poste. Cette dernière a déjà opté pour cette mesure durant les années précédentes, a-t-on ajouté. Ainsi, pour ce mois sacré du Ramadhan, l’Entreprise a lancé un bureau de poste mobile qui entrera en service dans les jours à venir au niveau de la wilaya. Ce bureau de poste sous forme d’un bus itinérant offre, tous les services financiers et postaux similaires à ceux disponibles au niveau d’un établissement postal. Produit local à 100%, Il s’agit, en fait, d’un bus produit par la Société Nationale de Véhicules Industriels, aménagé en bureau de poste qui comprend les derniers équipements opérationnels et sécuritaires, et doté d’une connexion internet par satellite et mobiconnect, ainsi que de panneaux photovoltaïques. Aussi, le bus est aménagé avec tous les moyens de confort afin d’assurer un cadre de travail agréable aux agents y œuvrant. Le bureau de poste mobile est d’autant plus sécurisé avec un système anti intrusion et des caméras de surveillance, il peut sillonner plusieurs communes en accomplissant sa mission de bureau de poste itinérant en toute sécurité. L'objectif de cette initiative est de faciliter et de rapprocher aux clients les services d'Algérie Poste.