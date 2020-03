MOSTAGANEM : Les barons de l’informel se font neutraliser en grand nombre

Les forces de sécurité , notamment la sureté de wilaya et les éléments de la gendarmerie nationale ont donné depuis une semaine un véritable assaut dans la ville et les quartiers réputés fief du commerce informel notamment le marché de Ain Sefra , considéré comme étant une source de propagation de diverses maladies. C’est une lutte menée sans grand bruits, mais qui a donné des résultats déjà papables sur le terrain. Intouchables auparavant, les barons de l’informel et de la spéculation qui soufflaient le froid et le beau temps dans les marchés du gros et même de détail, se font tomber en grand nombre. Ces différentes opérations ont abouti, d’après les bilans fournis par les services de sécurité, à la saisie de plusieurs tonnes de différents produits alimentaires destinés à la spéculation par des commerçants et grossistes indélicats. Peut-on alors considérer que le Corona Virus est une solution pour faire nettoyé et reposer la ville de Mostaganem. À vrai dire cette ville qui a tant souffert de bruit s’est vidée pour mieux revivre, l’accessibilité devient de plus en plus restreinte, la mobilité est réduite à son maximum, un stop, un arrêt imposé par un virus minuscule qui est venu changer la donne de la ville, afin que l’homme voit et revoit les dégâts qu’il a fait subir à cette ville. Il doit se remettre en cause ses agissements, ses comportements, pour régler ce qui ne va plus à Mostaganem.