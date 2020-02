MOSTAGANEM : Les autorités célèbrent le premier anniversaire du Hirak

L’An 1 du Hirak a été marqué par un anniversaire particulièrement commémoratif, célébrant une journée historique pour la population mostaganémoise, à l’instar des autres wilayas du pays qui ont également fêté cette journée sous le thème «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie». Décrété par le Président Tebboune comme journée nationale, le 22 février a été célébré à Mostaganem en reconnaissance du bienfait de ce mouvement populaire du hirak comme dans toutes les wilayas d’Algérie. La Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie fut célébrée à Mostaganem en présence de Monsieur Berrache Nidhal Mahmoud secrétaire général de la wilaya et tout le staff de l’exécutif en compagnie des autorités civiles et miliaires. Cette fête nationale a également été marquée par une virée effectuée à la forêt de Sidi Mansour(Stidia), où l’arbre du ‘’Hirak’’ a été planté symboliquement. S’ensuivit une visite à Dar el-Adjaza puis au stade ‘’Commandant Ferradj’’ où 2 équipes de football ont disputé un match d’honneur à l’occasion de cette journée honorable et mémorable pour l’histoire de notre pays, de notre peuple. Un hommage a été rendu à l’armée nationale populaire qui par son engagement a su accomplir par sa noble mission de véritable garant et effectif de la souveraineté de l’Algérie, la sécurité, et le maintien de la stabilité ainsi que la protection des biens et du peuple. C’est en ce sens, que l’ANP a su choisir son camp au bon moment pour se ranger au côté du peuple pour accompagner le peuple, pour un nouvel horizon. En cette journée mémorable, un hommage a été rendu au défunt Général Major Gaid salah qui a œuvré de toutes ses forces pour arriver à organisé les élections du 12 décembre, bien que mal puisque ce fut une étape très difficile à réaliser dans un tel contexte qu’on peut qualifier après une profonde réflexion comme un immense défi. Les élections furent organisées à la date prévue et le Président Tebboune a été élu.