MOSTAGANEM : Les Associations caritatives poursuivent leurs actions

Dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 , des associations caritatives ayant entamé des actions depuis le mois de Ramadan à Mostaganem, à l’exemple de ‘’Salsabil’’, ‘’Kafil’’ ‘’El yatim’’ de Mostaganem, se sont engagées à faire tout leur possible pour aider à la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Dans le même contexte, l'association ‘’Souboul el Khayrates’’ où l'imam de la mosquée ‘’Sidi Yaakoub’ , le dénommé, M. Alioui Mohamed dit ‘’Hamidou’’ après avoir pris en charge des SDF durant le mois de Ramadan, en matière d’hygiène corporelle (coiffure, douche...), a été honoré par Monsieur le Wali. Ce monsieur qui mérite toute la gratitude et le respect, le revoilà à nouveau sur le terrain pour une autre action humaine avec le concours de bienfaiteurs. Cette fois-ci, il organise le mariage d'un homme âgé et de surcroit aveugle, en l'occurrence, Monsieur Habib Kensab. Comme toujours, le peuple algérien demeure fidèle à ses principes, où l'entraide est l'une de ses qualités. Rendons hommage à toutes ces associations qui répondent toujours présentes dans les moments de crise les plus difficiles pour le bonheur de toutes les personnes dans le besoin.