MOSTAGANEM : Le wali visite la station de dessalement d’eau de mer

Notons que ladite station d’épuration est actuellement la seule à partir de laquelle les habitants de la wilaya sont alimentés avec une capacité en eau de 200 mille m 3 / jour, et ce, après l'arrêt du dispositif du MAO, lequel approvisionnait en eau, 4 wilayas dont Mostaganem, Oran, Relizane et Mascara. Il est à signaler que les barrages de Karada, du Cheliff et celui de Karamis, qui alimentaient la région Est de la wilaya de Mostaganem notamment la daïra d'Achaacha et ses environs, sont à sec. Notons que la production journalière d'eau potable a été estimée à 315 mille mètres cubes pour couvrir les besoins de la wilaya. Après l'assèchement des barrages, il ne restait plus que 200 mille mètres cubes, produits à partir de la station de dessalement d'eau de mer, distribués à toutes les communes de la wilaya et leurs environs, selon le programme d'approvisionnement de l’eau. Lors de sa visite, le wali a donné des instructions sur la nécessité de trouver des solutions urgentes pour améliorer la qualité de service, tout en organisant la distribution d'eau, en accélérant la réhabilitation des équipements de l'unité d’épuration d'eau de Kharouba pour améliorer l'approvisionnement en eau et ainsi exploiter les réservoirs d'une capacité de 20 mille m3 situés à Al-Hachem afin d’alimenter en eau potable les habitants des communes de Ain Nouisi, Bouguirat et Ain Tedeles , ainsi que les douars. A titre indicatif, l'usine de dessalement d'eau de mer sera remise en service dans la même journée du mardi à dix huit heures (18) après l'achèvement des opérations de maintenance nécessaires.