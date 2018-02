MOSTAGANEM : Le wali sur le terrain pour préparer la saison estivale

M.Mohamed Abdennour Rabehi, wali de Mostaganem, vient d’effectuer une sortie d’inspection et de travail l’ayant conduit sur la côte Est de Mostaganem. Il a tenu à s’enquérir de l’état des lieux, de son propre visu et ce, dans le cadre de la préparation de la prochaine saison estivale. Ainsi, il s’est rendu, en compagnie de son staff, au niveau des Daïras d’Achâacha et Sidi Lakhdar où il a vu les plages de Kheribat, Bahara, Sidi Abdelkader, Lalla Adda, M’Hadnia, Sidi Laâdjal, Oued Errouman et la plage de Petit-Port. Dans le cadre de l’objectif de préparer une saison estivale optimale, M. le wali a donné des instructions aux différents responsables concernés par cette opération d’importance capitale, à plus d’un titre. En ce sens, il a insisté sur la nécessité d’entamer d’ores et déjà les actions d’aménagements divers ainsi que la mise à disposition de toutes les commodités assurant une bonne qualité de services à offrir aux estivants. Il a notamment fait allusion à l’éclairage Public, la disponibilité en eau potable ainsi que les voies d’accès à la plage. Au cours de sa visite, M. le wali a notamment visité les camps de vacances exhortant à leur prise en charge en matière de gestion car, a-t-il dit, ce sont des structures touristiques stratégiques à même de booster l’économie locale de la région. Pour ce faire, il a demandé à l’élaboration d’études et préparation de fiches techniques. À l’intention des Présidents des APC de cette côte Est, M. le wali n’a pas manqué de leur rappeler la nécessité d’exploiter rationnellement ces potentialités naturelles et touristiques de la région notamment dans le volet économique afin d’engranger des recettes pour renflouer les caisses du Budget communal et ne pas trop compter sur les apports de l’Etat qui restent circoncis à des opérations exceptionnelles. La commune, ajoute-t-il, se doit d’assurer elle-même son autofinancement qui reste une préoccupation de tous les instants afin de pouvoir financer les projets de développement communal. Sur un autre registre, M. Mohamed Abdennour Rabehi, a attiré l’attention des Présidents d’APC sur la nécessité de veiller à la propreté de l’environnement en comptant sur l’engagement des responsables et cadres, impliqués dans la préparation de la saison estivale 2018, à concrétiser la réussite de celle-ci. Il a laissé entendre également, qu’il entreprendra, incessamment, d’autres tournées d’inspection et de travail au niveau des autres plages.