MOSTAGANEM : Le wali réunit les investisseurs

Une réunion de travail présidée par le wali de Mostaganem, M. Aissa Boulahia, a été tenue jeudi dernier au siège de wilaya en présence du secrétaire général de la wilaya, des directeurs de l’exécutif concernés, des investisseurs du secteur du tourisme et des propriétaires d'hôtels et véhicules touristiques. Dès l’ouverture de la séance, le premier responsable de la wilaya a écouté toutes les préoccupations concernant l'immobilier touristique, la facilitation des procédures administratives, la lutte contre la bureaucratie et le renforcement de l'activité touristique dans la wilaya. Dans son allocution, le wali a affirmé sa volonté d'accompagner l'investissement réel incarné sur le terrain, puisqu’ il est considéré comme un partenaire de base et le moyen le plus efficace pour développer l'économie locale et nationale, en matière de création de la richesse et emplois pour les jeunes, vue les ressources dont dispose la wilaya. De leur côté, les investisseurs ont salué cette rencontre qui pour eux, fut une vraie occasion de discuter de tous les obstacles et trouver les solutions appropriées. M. le wali a également souligné que d'autres rencontres auront lieu prochainement, dans le cadre de l'accompagnement et du suivi de la mise en œuvre des instructions qu'il a données aux responsables locaux lors de cette rencontre.