MOSTAGANEM : Le wali ‘’parraine’’ un don de 2,1 milliards pour l’ESM

En plus des invités, il y avait la présence des joueurs, du staff dirigeant, à sa tête son président Monsieur Benchenni Charef , et également le staff technique , tout de même , il y avait cette absence de Assas Mokhtar , on a remarqué aussi la présence de quelques supporters de l'équipe . Ayant pris la parole, le wali a tout d'abord félicité l'ESM , suite à son accession en Ligue 2 Mobilis , il a également félicité les joueurs pour les grands efforts fournis durant toute une saison , ces efforts n'étaient pas vains , ils ont été récompensés par cette consécration , il ne faut pas oublier ces supporters qui ont été d'un grand appui et soutien moral à leur équipe , ils ont à chaque fois, fait des déplacements des fois , dans des conditions très difficiles , il faut noter aussi qu’ils ont été exemplaires , durant toute une saison , dans leur comportement , il n'y a eu jamais un dépassement de leur part . Monsieur le Wali, a profité de ce rendez-vous convivial, pour remercier les personnes ou industriels qui ont aidé le club mostaganemois, et d'après lui, il y aura d'autres aides, émanant d'autres gens. Il termine son discours , en souhaitant à l'ESM d'autres succès , voire une autre accession en Ligue 1 Mobilis , il a aussi évoqué le problème du stade , et toujours selon lui , l'ESM évoluera la prochaine saison sur le terrain " Bensaid Mohamed " sis au complexe " Commandant Mohamed Faradj" , ce terrain qui a connu beaucoup d'aménagements , du côté tribunes , gradins , vestiaires , pelouse en gazon naturel ... sera apte pour le début du prochain championnat . En marge de cette rencontre avec Monsieur le Wali de Mostaganem , le président Benchenni Charef , a reçu une aide financière de 2,1 milliards de centimes , émanant de trois industriels , en quelque sorte une première aide financière pour l'équipe , Cependant , le président Benchenni Charef , trouve que cette aide financière demeure toujours insuffisante et la gestion d'un club en demande plus