MOSTAGANEM : Le wali installe le nouveau directeur du logement

Dimanche, le wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya, a installé M. Taj -Eddine Bensalama, en qualité de directeur par intérim du logement de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris d’une information publiée par la cellule de communication. Lors de la première réunion, M. le wali, a donné au nouveau venu à la tête de la direction du logement des instructions pour redynamiser les activités de ce secteur socio-économique, très sensible. Pour ce faire, il lui a indiqué la nécessité de suivre tous les projets de logement bloqués et retardés, qui ont subi beaucoup de perturbations dans leur achèvement et ont pénalisé des citoyens des souscripteurs et les travaux d’entreprise. Afin de donner un nouveau souffle au secteur du logement dans la wilaya, le chef de l’exécutif de la wilaya à par ailleurs, demandé à ce nouveau directeur, fraichement installé, de réserver deux (02) jours pour la réception des citoyens ,les informer des projets et répondre à leurs doléances en toute transparence. M. Aïssa Boulahya a déclaré en outre que, pour s’assurer de la réalisation des programmes de logements décents aux citoyens émargeant régulièrement dans les listes des souscripteurs, qu'il suivait personnellement ,de près ce secteur sensible.