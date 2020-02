MOSTAGANEM : Le wali inaugure le bureau de Poste de Nekmaria

En vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens notamment, dans les zones éloignées un bureau de poste moderne équipé de nouveaux équipements dotés de nouvelles technologies à l’image lignes « IBP » et la « fibre-optique » a été inauguré jeudi dernier par le wali Saidoun Abdesami à Nekmaria, dans la daïra de Achaâcha, en présence des autorités civiles et des cadres d’Algérie poste. Passant d’un seul guichet unique à 5, le bureau en question composé d'une salle d'attente équipée de plusieurs chaises a connu une extension permettant la construction d’un logement avec garage. Notons que plusieurs bureaux de postes seront inaugurés durant le mois de mars prochain à savoir :’ouverture d’un bureau de poste avec cinq guichets doté de logement au douar Kedadra dans la commune de Fornaka- Un bureau de poste comprenant 8 guichets à Hassi Maméche- Un autre avec un plus grand bureau à Kharouba composé d’un rez-de-chaussée et deux étages, comprenant 15 guichets et deux logements- Notons également qu’un autre bureau de poste comprenant cinq guichets et un logement entrera en service le mois d’avril prochain, à la commune de Tazgait,. Il y’a lieu de rappeler que plus de 10 bureaux de poste, tous fonctionnels, ont été construits ou ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’extension dans les zones rurales à savoir : Louiza (Fornaka), Ouled Baroudi (Sidi Lakhdar), Ouled Chaffaâ (Bouguirat, Ouréah (Mazagran), Enaro, (Mansourah), Ouled Hamou (Kheir Eddine, Saf Saf et Souaflias). L’objectif du réseau des bureaux de poste de Mostaganem (‘atteindre le nombre de 79 bureaux d'ici la fin d'année). Rappelons que ces deux dernières années Algérie Poste Mostaganem a ouvert 12 bureaux de poste en plus des 07 nouveaux qui sont en cours de construction à travers la Wilaya, 27 bureaux de postes ont subi des aménagements, réhabilitations et extensions. S’ajoute à cela le bureau de poste itinérant qui est entré en service récemment.