MOSTAGANEM : Le wali honore les meilleurs élèves

Ce jeudi 25 juillet 2019, le wali de Mostaganem Monsieur Rebehi Abdenour et son exécutif ont organisé une réception à la salle de conférences de la wilaya en l’honneur des lauréats des 3 cycles de l’éducation nationale. Les résultats des examens cette année furent marqués par la note d’excellence au baccalauréat de 18,38 par Melle Bensaloua Aziza du lycée Saliha Ould Kablia de Mostaganem. On notera que le lycée Hamou Othmane de Kheir-Eddine a eu le premier taux de réussite dans la wilaya par l’obtention de 88,41% suivi par le lycée des frères Belkacem de Achaacha avec un taux de 79,84%. Il est à signaler que le taux de réussite au bac dans la wilaya s’élève à 59,79%. Par rapport au taux de réussite national qui est de 54,56%, la wilaya de Mostaganem se classe à la 14ème place sur le taux global national du baccalauréat 2019. Pour l’examen de la sixième, 9 élèves de différentes écoles de la wilaya ont obtenu la note de 10/10. Pour l’examen du BEM, l’élève Merah a obtenu la note de 19,15 et l’élève Benamara a obtenu la note de 19,08. En considérant que les handicapés sont des élèves à part entière, pas moins de 6 élèves ont vu leurs efforts récompensés lors de cette cérémonie. Ce qui a attiré l’attention des présents, c’est Madame Rahmi Fatma, âgée de 60 ans, qui a le courage et la volonté de passer son bac, le réussissant avec une moyenne de 11,88. Notons enfin que tous les lauréats ont obtenu des cadeaux à la hauteur de leur réussite. Les 2 lauréates du baccalauréat en plus des cadeaux, elles ont eu droit à un séjour en Espagne, pris en charge par le ministère de l’éducation nationale.