MOSTAGANEM : Le vent provoque plusieurs dégâts

Ils ont causé des dégâts au secteur de l’agriculture dans la plupart des régions et ont entrainé des dégâts au niveau de la plasticulture comme celles des régions d’Ouréha, Stidia, Achaacha, Ouled Boughalem notamment. C’est aussi le cas au niveau de certaines cultures pendantes à l’instar de certaines surfaces agrumicoles du plateau de Mostaganem comme Bouguirat ,Sirat, Touahria et Oued El Kheir. Ces dégâts ont mis en exergue la puissance éolienne ainsi que la vulnérabilité des champs agricoles nus dépourvus de brise-vent alors que même les barrières de roseaux abritant les cultures de tomate d’arrière saison le long du littoral Ouest et Est se sont envolées. En meme temps, ces perturbations vont remettre au goût du jour des questions sur l’opportunité ou non d’assurance les récoltes qui ne sont pas toujours prévues dans le calendrier des dépenses chez de nombreux fellahs alors, que certains sont déjà impactés par les dégâts occasionnés au début de cette semaine, par les chutes de grêle de gros diamètre, tombées à l’extrême Ouest, dans la région de Aïn-Nouissy, Fornaka et Hassi Mamèche. Signalons que beaucoup de citadins de Mostaganem ont eu la désagréable surprise de constater avec désolation que la violence du vent ,qui a soufflé pendant la nuit passée ,a eu raison d’un vieux « Pin parasol », au niveau du Square Boudjemaa (ex Dr. A Queyrat), ce qui laisse planer des questionnements sur les autres espaces verts. Sur un tout autre registre important que des coupures de l’énergie électrique ,imprévisibles ,suite incidents (pannes) ont bien eu lieu où des conducteurs de courant ont été mis à terre dans plusieurs endroits tels que Mazagran, Blaidia, Sidi Ali, Kheir-Eddine, Ain Tedlès…Informées de la situation, les équipes de la SADEG (Société Algérienne de distribution d’électricité et de gaz) de Mostaganem sont intervenues ,jusqu’à des heures tardives, et ont pu rétablir aussitôt la situation qui reste toujours précaire. Toujours est-il qu’en pareilles circonstances, aggravées par l’épidémie du coronavirus, les conséquences des averses, suivies de vents violents sur les cultures, se traduisent par des conséquences, avec effet immédiat, sur l’inflation des prix à la consommation, déjà perceptibles dans les marchés de fruits et légumes.