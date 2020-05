MOSTAGANEM : Le siège de l'association des retraités cambriolé

Bien triste nouvelle de savoir que "Dar El Amir", abritant le siège de l'Association des retraités de la wilaya de Mostaganem ai été l'objet d'un cambriolage, dans la nuit du lundi à mardi passé, raconte son président, El Hadj Bendehiba Menad qui est par ailleurs Élu et Délégué auprès de l'APC de Mostaganem. Avec les mesures de distanciation sociale et le confinement pour limiter la propagation du Sars-CoV2 et les activités réduites pour protéger les retraités très sensibles à la maladie Covid-19. avant-hier, El Hadj Menad, a découvert le forfait suite à une visite inopinée au siège et raconte qu'il a été extrêmement choqué de constater que la vol a été commis par effraction de la 1ere porte blindée d'entrée au locaux alors que la porte extérieur cadenassée avec un chaine est restée intacte. El Hadj Bendehiba avait la gorge serrée et avait du mal à parler des dégâts occasionnés à cette petite villa coloniale qui "servait de nid aux vieux retraités" qui venaient se réchauffer l'esprit et se réconforter les uns, les autres..Il semblerait que les voleurs ont préparé leur coup puisqu'ils ont fracturé l'armoire des disjoncteurs de l'électricité du jardin et disjoncté le courant électrique pour opéré tranquillement dans le noir. Le président Hadj Bendehiba Menad pense pour sa part que ,vu le matériel volé, ils devraient probablement disposer d'un véhicule de transport en étant plusieurs pour la sale et mesquine besogne qu'ils ont faite .Avertis, les services compétents de la sûreté nationale, sont maintenant en charge de l'enquête et des investigations qui doivent les mener à débusquer et mettre la main sur les criminels, auteurs de ce vol crapuleux et honteux.