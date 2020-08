MOSTAGANEM : Le programme de permanence de l’Aïd suivi à 100%

Selon le chef de service du suivi du marché, M. Ghali Sid Ahmed, le programme de permanence des commerces dans la wilaya de Mostaganem a été suivi avec un taux de 100% durant les deux jours de L’Aïd El Adha . Notons que 723 commerçants ont été réquisitionnés afin d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation durant cette fête religieuse, célébrée cette année dans un contexte un peu spécial, caractérisé par la pandémie et les mesures de confinement. La permanence a concerné le premier jour de cette fête religieuse, 360 commerçants dont 76 boulangers, 184 commerçants dans l’alimentation générale, fruits et légumes et 91 bouchers. Alors que le 2ème jour, 363 commerçants ont été réquisitionnés dont 73 boulangers, 206 commerçants dans l’alimentation générale, fruits et légumes en plus de 75 bouchers .Pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanence élaboré par cette même direction, 24 agents de contrôle ont été affectés à travers l`ensemble du territoire de la wilaya, a-t-on ajouté.