MOSTAGANEM : Le nettoiement des avaloirs se poursuit ...

En hiver, il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les axes routiers soient bloqués et le trafic considérablement perturbé. Une nouvelle fois, les avaloirs de collecte des eaux de pluie se sont trouvés engorgés par des débris et déchets de toutes sortes. L’incivisme de citoyens est pour beaucoup dans cette situation qui en aggravant le pénible travail des agents d’entretien, pose un sérieux problème de santé publique. En ce sens, les agents relevant de l’EPIC- MOSTA Propre ont lancé une vaste opération de nettoyage et de curage des avaloirs au niveau des grands boulevards, routes ainsi que dans l’ensemble des réseaux routiers et autres canalisations d’évacuation des eaux pluviales, pouvant provoquer ainsi, d’importants dégâts tant sur le plan humain, que matériel. Jusqu’à l’heure actuelle, 107 avaloirs ont été nettoyés et l’opération se poursuit toujours. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme préventif pour éliminer les points noirs en prévision des intempéries.