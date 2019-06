MOSTAGANEM : Le ministre des ressources en eau inspecte plusieurs projets

Le ministre des ressources en eau, M. Ali Hammam, a effectué une visite de travail à Mostaganem, le dimanche 02 Juin 2019 et a été accueilli par le wali, M. Rebehi Mohamed Abdenour et un panel de son exécutif. En ce contexte, un exposé sur l’état récapitulatif des ressources hydriques à Mostaganem touchant à l’irrigation, à l’alimentation en eau potable et au recyclage des eaux usées qui a pour assise le système triangulaire (Kramis-Mao-Dessalement), lui a été présenté. Il est à noter au sujet de l’alimentation en eau potable que ce produit précieux arrive aux douars les plus éloignés dont le nombre est de 590 et dont il ne reste que 18 qui seront raccordés au cours de cette année. Lors de son intervention, le wali a mis l’accent sur la distribution gracieuse sur la caisse de l’Etat de 12700 compteurs à eau afin que chaque citoyen de la wilaya puisse avoir l’eau courante chez lui quelque que soit son statut social. Poursuivant sa tournée, le ministre a passé en revue le plan d’aménagement de l’oued Ain Sefra qui s’élève à 2100 millions de dinars, lequel a une grande importance dans l’amélioration du cadre de vie du citoyen et qu’il ne soit plus un débit d’eau usée uniquement mais un lieu de promenade pour les citoyens. Notons que ce dernier traverse la ville de bout en bout et qu’il sera doté de plusieurs stades de proximité ,aires de jeux pour enfants, des pistes cyclables, aires pour la pratique de la pétanque et aires de repos. Cet aménagement débute à Sidi Othmane et prend fin au port de Mostaganem où une superbe placette avec parking sera également réalisée pour le bien-être des voyageurs de la gare maritime. La délégation ministérielle a poursuivi son périple vers le parc industriel de Bordjia où le ministre s’est enquis de la réalisation d’une station mixte de relevage des eaux usées et pluviales, qui permettra de les collecter facilement, tout en mettant un frein à toute possibilité d’inondation, et permettra à la zone industrielle de prospérer et de s’épanouir sans peur d’être emportée par les eaux. En dernier, la délégation et le ministre a inspecté le projet d’équipement du périmètre plateau Mostaganem dont la superficie est de 6000 hectares qui a pour finalité le drainage et la création d’un périmètre irrigable à partir du Mao-Kramis, nappes phréatiques, et enfin, les eaux non conventionnelles (Steppe et Lagunes). Lors de son point de presse, le ministre a fait ressortir que la wilaya de Mostaganem demeure un leader du pays par sa richesse en eau et sa gestion si rationnelle.