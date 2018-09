MOSTAGANEM : Le ministre de la jeunesse et des sports en visite d’inspection

Mr Hattab a débuté sa virée par le stade du commandant Ferradj lequel après des travaux importants qui lui ont donné une belle allure tous les points de vues (gradins, vestiaires et terrain)répondant aux normes internationales avec des vestiaires spacieux et bien équipés pour l’accueil et le repos des joueurs. La visite de l’hôtel AZ Montana de kharouba lequel Monsieur le ministre lui a donné beaucoup d’attention sur son aile sportive qui est aux normes standard internationales qui pourra accueillir les stages de toutes les compétitions y compris le football puisque celui-ci est doté d’un stade d’entrainement avec un agrément de la FIFA salle de remise en forme, sauna, et même bain à remous. Dans sa courte allocution sur ce sujet et sur ce site, Monsieur le ministre dira qu’il est temps que nos équipes fassent leurs stages dans notre pays et que la wilaya de Mostaganem a fourni toutes les commodités pour cela et qu’en temps de crise financière, le palliatif est maintenant présent et il est impératif que son ministère puisse faire des économies dans ce contexte, et la preuve est devant vous Mostaganem est l’une des rares wilayas qui compte pas moins de 92 stades de proximité et que la délégation a visité quelque uns. Mostaganem organisera ces jours ci le championnat du cyclisme des nations arabes et qu’elle pourra dorénavant accueillir toutes les compétions et ce, à longueur d’années puisque les structures hôtelières sont suffisantes pour le gite et le couvert des sportifs. De ce fait, Mostaganem aura un tourisme durant toute l’année et pourra même être le berceau de l’équipe nationale du Beach soccer(football sur place) car elle possède plus de 30 plages et que cette discipline est passée sous l’égide de la fifa depuis 2004 sans oublier d’ajouter à cela que les mostaganemois ont un sport fétiche qui est celui des boules et vu l’étendue de notre wilaya avec de très beaux reliefs qui s’adaptent cela devient faisable d’organiser un championnat mondial de boule. Enfin, Monsieur le ministre a tenu à féliciter les autorités de Mostaganem et à leur tête Monsieur le wali pour les efforts consentis qui en si peu de temps, notre wilaya est devenue un pôle du tourisme sportif. A la fin de la visite, la délégation ministérielle s’est dirigée à Monplaisir pour décerner les médailles aux cyclistes dans la course contre la montre