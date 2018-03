MOSTAGANEM : Le journal « Réflexion » célèbre le 8 mars

Le directeur Général de notre quotidien « Réflexion » ne déroge pas à sa tradition de saisir l’opportunité du 8 mars afin de rendre un vibrant hommage à la gente féminine exerçant sous sa houlette. A cet égard, M.Belhamidèche Belkacem a invité ses collaborateurs et collaboratrices autour d’une sympathique collation empreinte de convivialité, dans une ambiance fraternelle. A cette occasion, il n’a pas manqué de souligner que toutes nos relations professionnelles doivent être marquées par le sérieux et la fraternité ainsi que la solidarité. Le Directeur Général a, par ailleurs adressé ses félicitations quant aux efforts fournis par l’ensemble du personnel, pour la qualité et l’audience de notre « Quotidien Réflexion » qui doit constamment tendre vers l’amélioration de l’information véhiculée, dans le respect des règles déontologiques. Signalons que cette ambiance, tout en étant solennelle à l’égard de la « Femme », est aussi un prélude vu que cette rencontre sentant une odeur de famille, a été l’occasion pour gratifier les femmes de « Réflexion » par quelques petits cadeaux symboliques, qui feront certainement plaisir à tous et à toutes. Le Directeur a clos cette petite réunion en souhaitant à ses invités, une bonne continuation en leur exprimant ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.